BEACH SOCCER – La presentazione della stagione in streaming sul sito web del Corriere dello Sport

Stamani venerdì 2 luglio alle 11.00 sulla home page del sito web ufficiale del Corriere dello Sport è stata trasmessa in live streaming la presentazione della stagione 2021 del beach soccer targato Lega Nazionale Dilettanti.

Una ripartenza in grande stile per lo sport più amato e praticato dell’estate con tutte le attività della stagione: 17^ edizione del Campionato con Poule Scudetto e Promozione, Coppa Italia, Supercoppa, 10^ competizione femminile e primo storico campionato under 20.

Dagli studi web tv nella sede storica del Corriere dello Sport-Stadio a Roma il Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia e il Coordinatore del Dipartimento beach soccer LND Roberto Desini presenteranno tutte le novità di una stagione ricca di contenuti.

La conduzione dell’evento sarà affidata al Direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni a conferma della partnership storica che lega il quotidiano sportivo alla LND e al beach soccer.

Interverranno in collegamento dalle location in cui si giocheranno le tappe il Sindaco di Cirò Marina Sergio Ferrari, il Vice Presidente dell’Happy Car Sambenedettese Roberto Rossetti, il Presidente della B-Point Napoli Raffaele Moxedano e il Presidente della A.C.S.D. Sabbia d’Oro Even Promoter Ernesto Glerean.