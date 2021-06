PSR 2014-2020, MERCOLEDÌ COMITATO DI SORVEGLIANZA

Si terrà mercoledì 23 giugno 2021, con inizio alle ore 9:30, presso l’Hotel Giubileo a Rifreddo di Pignola, la settima riunione del Comitato di sorveglianza del Programma di sviluppo rurale della Basilicata 2014/2020, finanziato con il Fondo europeo agricolo per lo Sviluppo rurale.

La riunione, alla presenza dell’assessore alle Politiche agricole e forestali, Francesco Fanelli, vede, tra i punti all’ordine del giorno, l’illustrazione dello stato di attuazione del Programma; l’approvazione della Relazione annuale di attuazione (Raa) 2020; l’Informativa sulle modifiche del Programma connesse alla fase di transizione ed alle risorse aggiuntive Euri 2021‐2022; Il punto della situazione sulla valutazione in itinere, nonché l’informativa sull’attuazione della strategia di comunicazione e pubblicità.

L’Autorità concluderà riferendo dell’Incontro bilaterale (2020).

Al Comitato di Sorveglianza parteciperanno l’Autorità di gestione del PSR Basilicata, Vittorio Restaino, il dirigente generale, Donato Del Corso, i dirigenti del Dipartimento Politiche agricole e forestali, i referenti della DG Agri – Commissione Europea, i rappresentanti del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, gli altri dicasteri coinvolti, i responsabili dei dipartimenti regionali e i referenti del partenariato economico e sociale (organizzazioni e ordini professionali, associazioni, sindacati, organizzazioni di categoria), insieme al valutatore indipendente e i referenti dell’organismo pagatore Agea.

Per poter partecipare, sia in presenza che in remoto, è necessario accreditarsi utilizzando la landing page raggiungibile al link http://europa.basilicata.it/feasr/comitato-sorveglianza-2021/