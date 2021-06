Programma e arbitri degli accoppiamenti dei Play Off dei gironi B, C, G e H – L’ultima giornata del Girone E, la 16^ del D, F e I

Il Dipartimento Interregionale ha reso noti gli accoppiamenti del primo turno dei Play Off dei Gironi B, C, G e H in programma mercoledì 16 giugno alle ore 16.00.

Di seguito gli abbinamenti e le designazioni arbitrali. Fanfulla-Crema e Latina-Nocerina prenderanno il via alle 18.00, Nibionnoggiono-Casatese alle 18.30 allo stadio “Ferruccio” di Seregno (Mb).

Le designazioni arbitrali

Girone B

Fanfulla-Crema (Domenico Mirabella di Napoli)

Nibionnoggiono-Casatese (Francesco D’Eusanio di Faenza)

Girone C

Arzignano-Caldiero Terme (Leonardo Mastrodomenico di Matera)

Manzanese-Clodiense (Enrico Gigliotti di Cosenza)

Girone G

Latina-Nocerina (Fabrizio Arcidiacono di Acireale)

Savoia-Vis Artena (Matteo Frosi di Treviglio)

Girone H

Picerno-Casarano (Giuseppe Mucera di Palermo)

Fidelis Andria-Bitonto (Domenico Castellone di Napoli)

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, saranno effettuati i tempi supplementari; persistendo la parità accederà alla fase successiva, la società meglio classificata al termine del campionato.

————————————————————

L’ultima giornata del Girone E, la 16^ del D, F e I, la 18^ dell’A

In campo mercoledì 16 giugno alle 16.00

Sarà un mercoledì da leoni quello che vivrà la Serie D con le partite dell’ultimo turno del Girone E, le gare della 16^ giornata del D, F e I, la 18^ dell’A. Tutte gli incontri si disputeranno alle 16.00 ad eccezione di Campobasso-Atletico Terme Fiuggi e Vastogirardi-Recanatese che prenderanno il via alle 15.00.

A seguito di provvedimento della ASP di Ragusa di quarantena fiduciaria dei contatti stretti, relativo alla positività di un calciatore della società Marina di Ragusa, le seguenti gare in programma mercoledì 16 giugno sono state rinviate a data da destinarsi: Paternò-Fc Messina, Acr Messina-Marina Di Ragusa, Licata-S. Agata, Rende-Biancavilla e Troina-Cittanovese.

Le designazioni arbitrali

Girone A: Bra-Sestri Levante (Gilberto Gregoris di Pescara), Arconatese-Casale (Salvatore Marco Testaì di Catania), Borgosesia-Caronnese (Cristian Robilotta di Sala Consilina), Chieri-Varese (Martina Molinaro di Lamezia Terme), Castellanzese-Folgore Caratese (Paul Leonard Mihalache di Terni), Gozzano-Fossano (Federico Cosseddu di Nuoro), Derthona-Pontdonnaz (Alessandro Colelli di Ostia Lido), Lavagnese-Vado (Costantino Cardella di Torre Del Greco), Legnano-Sanremese (Aleksandar Djurdjevic di Trieste), Saluzzo-Imperia (Valentina Finzi di Foligno).

Girone D: Aglianese-Prato (Davide Giacometti di Gubbio), Correggese-Real Forte Querceta (Davide Albano di Venezia), Corticella-Pro Livorno (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro), Fiorenzuola-Mezzolara (Giuseppe Rispoli di Locri), Forlì-Marignanese (Gabriele Restaldo di Ivrea), Progresso-Lentigione (Gioele Iacobellis di Pisa), Rimini-Ghivizzano (Andrea Zambetti di Lovere), Sammaurese-Sasso Marconi (Julio Milan Silvera di Valdarno), Seravezza-Bagnolese (Matteo Mori di La Spezia).

Girone E: Aquila Montevarchi-Tiferno Lerchi (Abdoulaye Diop di Treviglio), Foligno-Ostiamare (Luca Tagliente di Brindisi), Follonica Gavorrano-Cannara (Emanuele Bracaccini di Macerata), Badesse-Montespaccato (Francesco Lipizer di Verona), Pianese-Siena (Giorgio Di Cicco di Lanciano), San Donato Tavarnelle-Grassina (David Guida di Torre Annunziata), Sinalunghese-Scandicci (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Sporting Trestina-Sangiovannese (Daniele Giuseppe Cannata di Faenza), Trastevere-Flaminia (Riccardo Fichera di Milano).

Girone F: Castelfidardo-Olympia Agnonese (Alessio Marra di Mantova), Castelnuovo Vomano-Rieti (Federico Olmi Zeppilli di Mantova), Campobasso-Atletico Fiuggi (Edoardo Manedo Mazzoni di Prato), Cynthialbalonga-Tolentino (Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta), Matese-Pineto (Kevin Bonacina di Bergamo), Montegiorgio-Aprilia (Sefano Moretti di Como), Notaresco-Real Giulianova (Marco Menozzi di Treviso), Vastese-Porto S. Elpidio (Stefano Striamo di Salerno), Vastogirardi-Recanatese (Ferdinando Emanuel Toro di Catania).

Girone I: Dattilo-Gelbison (Leonardo Tesi di Lucca), Santa Maria Cilento-Acireale (Raimondo Borriello di Arezzo), Roccella-Castrovillari (Riccardo Ghinelli di Roma 2), San Luca-Rotonda (Flavio Fantozzi di Civitavecchia).

————————————————————————

Anticipato al 19 giugno l’ultimo turno dei gironi A, D, F e I

L’ultima giornata dei Gironi A, D, F e I, in programma domenica 20 giugno alle 16.00, è stata anticipata a sabato 19 allo stesso orario. A seguito della variazione dell’epilogo, in considerazione del recupero del girone F Recanatese-Castelnuovo Vomano in programma il 18 giugno, solo le partite Real Giulianova-Castelnuovo Vomano e Recanatese-Vastese si giocheranno lunedì 21 giugno sempre alle ore 16.00.

————————————————————————————

Giovani D valore: quarto aggiornamento delle classifiche

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il quarto aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate alla 28ª giornata di campionato per i gironi a 18 squadre e 32ª giornata per i gironi a 20 squadre.

Girone A: Gozzano 2047; Vado 1310; Chieri 1147

Girone B: Ponte San Pietro 1521; Vis Nova Giussano 1474, Brusaporto 1356

Girone C: Belluno 1690; Caldiero Terme 1598; Union Feltre 1517

Girone D: Rimini 1120; Sasso Marconi 1070; Pro Livorno 955

Girone E: Cannara 1254; Foligno 1137; Ostia Mare 1103

Girone F: Calcio Porto S. Elpidio 1886; S. Nicolo Notaresco 1560; Real Giulianova 889

Girone G: Cassino 1383; Team Nuova Florida 952; Insieme Formia 714

Girone H: Città di Fasano 909; Sorrento 850; Puteolana 697

Girone I: Rende 1740; Santa Maria Cilento 1120; Roccella 1219

Per conoscere le classifiche complete consulta il C.U N. 189

