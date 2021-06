Auto esce fuori strada impatta contro un albero ad Avigliano

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, la scorsa notte alle ore 01.00 circa, sono intervenuti per un incidente stradale nei pressi del cimitero di Avigliano.

I Vigili del fuoco chiamati dal 118, giunti sul posto, hanno trovato una autovettura uscita fuori strada che aveva terminato la propria corsa impattando contro un albero.

Erano due i passeggeri dell’auto. Uno, rimasto illeso, è riuscito ad abbandonare il veicolo autonomamente mentre per l’altro è stato necessario l’utilizzo del divaricatore per estrarlo dall’abitacolo.

Il ferito è stato affidato al personale sanitario presente per i primi controlli, successivamente é stato trasportato in ospedale per ulteriori controlli sanitari.

I Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi e sono intervenuti con un’autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e 118.