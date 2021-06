Futuro Arcaico Festival – Opening venerdì 11 giugno ore 18 – Museo Civico, Bari

Futuro Arcaico Fest è un evento multidisciplinare che nasce come naturale estensione di Futuro Arcaico – Osservatorio Artistico Digitale: un progetto di Folklore Elettrico Studio Creativo (Marco Malasomma e Maria Gimena Vicenta Ghirlandi).

L’evento è patrocinato dal Comune di Bari e finanziato con il Piano Straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio – Sezione Economia della Cultura – della Regione Puglia.

“Tramandare il sapere popolare è l’unico modo per garantirne la sopravvivenza. Solo portando il passato in una dimensione attuale, possiamo porre le basi per un futuro collettivo, più connesso alle nostre radici – spiegano Marco Malasomma e Jime Ghirlandi, in arte Folklore Elettrico, ideatori e organizzatori del festival – Abbiamo per questo chiesto agli artisti di raccontarci la loro visione della tradizione, raccogliendo più di 40 opere che trasformeranno Bari in un grande museo del folklore italiano”.

“Il primo Futuro Arcaico Fest è soprattutto volontà di raccontare il patrimonio culturale italiano, attraverso folklore e rituali magico-religiosi, documentati e interpretati in chiave contemporanea, e restituiti al pubblico attraverso supporti urbani che fluiscono organicamente nella vita cittadina – racconta la curatrice, Maria Teresa Salvati –

Quella che raccontiamo è l’Italia che affonda le sue radici nel passato, con l’intento di proiettarci verso un futuro scardinato dalle logiche della modernità e del pensiero globalizzante, invitando alla partecipazione, alla ripetizione e alla riconnessione all’interno della comunità e delle sue radici storiche.

Parate, maschere grottesche, processioni, madonne, serpenti, guerrieri, fuochi, stagioni, erbe, preghiere: sono alcuni degli elementi raccontati per le strade di Bari, attraverso le storie di artisti visivi, sonori e performativi. Un racconto variegato e inaspettato – prosegue la curatrice – fatto di riti, di simboli che ci fanno partecipare alla narrazione del nostro territorio e della nostra storia.

Ed è proprio la ritualità e i suoi simboli che abbiamo voluto indagare. Il folklore possiede una radice irriducibile, senza tempo; ci ricorda che la nostra cultura ha delle forti fondamenta basate sul senso di collettività e partecipazione, lontano dalla tendenza contemporanea all’individualismo.

La restituzione dei progetti selezionati dalla Call for Artist ‘RADICI’ mira a creare un viaggio coinvolgente che, attraversando tutto lo stivale, racconta il presente e il territorio sotto una lente immaginifica ed eterogenea”, conclude Maria Teresa Salvati.

Altri appuntamenti in programma:

11 giugno ✹ 20.00 Esposizione Canvas Cooler ORGANICS by Red Bull e Live painting di Lorenzo Tomacelli

In alcuni locali del centro storico saranno esposti tre cooler customizzati con artwork realizzati da tre artisti per la collaborazione con ORGANICS. I progetti sono ispirati dai temi dell’archivio. I tre bar sono: Reverso, La Bitta, El Chiringuito. Ore 20.00 @Reverso: Live-painting dell’illustratore Lorenzo Tomacelli

13 giugno ✹ 10.00-13.00 Talk itinerante

Saranno presenti: Fabrizio Narcisi, Lucrezia Testa Iannilli e Salvatore di Gregorio; Presentano: Maria Teresa Salvati, Marco Malasomma, Jime Ghirlandi; Starting point, esterno Museo Civico Bari – Ending point, Corso Vittorio Emanuele