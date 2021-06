Ferrari: nuovo amministratore delegato Benedetto Vigna è Lucano

Ferrari ha scelto il nuovo amministratore delegato: è Benedetto Vigna, che entrerà a far parte della casa Di Maranello il 1° settembre 2021 e proviene da STMicroelectronics, dove attualmente è responsabile del Gruppo Analogici, Mems (Micro-electromechanical Systems) e Sensori, il più grande e remunerativo business operativo di ST nel 2020.

Chi è Benedetto Vigna

Di nazionalità italiana, una vasta esperienza internazionale lavorando con alcune delle società tecnologiche leader al mondo, Vigna, 52 anni, è nato in provincia di Potenza, nel piccolo comune di Pietrapertosa, e si è laureato con lode in fisica subnucleare all’Università di Pisa nel 1993.

Entrato in ST nel 1995, ha fondato le attività Mems della società e ha lavorato per conquistare la leadership di ST nel mercato delle interfacce utente attivate dal movimento.Vigna è l’inventore di un sensore di movimento tridimensionale che è stato inizialmente applicato agli airbag delle automobili.

Dopo averne ridotto dimensioni e costi, il sensore è stato utilizzato nei comandi senza filo della console Nintendo Wii. Per questa invenzione Vigna è stato inserito nella rosa dei dodici candidati al premio “Inventore europeo 2010” promosso dall’Organizzazione europea dei Brevetti.

Ma nella sua carriera ha registrato più di cento brevetti. Le responsabilità di Vigna, prosegue la nota di Ferrari, «sono state ampliate alla connettività e soluzioni di imaging e power management. Ha inoltre guidato una serie di iniziative di successo in nuove aree di business, con un focus particolare nei segmenti del mercato industriale e automotive».

La passione per Ferrari

«È un onore straordinario entrare a far parte della Ferrari come amministratore delegato – ha dichiarato Vigna – e lo faccio in egual misura con entusiasmo e responsabilità.

Entusiasmo per le grandi opportunità che potremo cogliere. E con un profondo senso di responsabilità nei confronti degli straordinari risultati e delle capacità degli uomini e delle donne di Ferrari, di tutti gli stakeholder della società e di coloro che, in tutto il mondo, provano per Ferrari una passione unica».EXOR

L’obiettivo delle nuove tecnologie

«Nel suo ruolo di amministratore delegato, la priorità di Benedetto Vigna – conclude la nota – sarà assicurare che Ferrari continui a rafforzare la sua leadership come artefice delle vetture più belle e tecnologicamente avanzate al mondo.

Le sue ampie conoscenze, frutto di oltre 26 anni di esperienza nel cuore dell’industria dei semiconduttori che sta rapidamente trasformando il settore automobilistico, accelererà l’abilità di Ferrari di aprire nuove strade nell’applicazione delle tecnologie di ultima generazione».

Elkann: Benvenuto a Vigna, scriveremo nuovi capitoli storia irripetibile

«Siamo felici di dare il benvenuto a Benedetto Vigna come nostro nuovo amministratore delegato.

La sua profonda conoscenza delle tecnologie che guidano gran parte del cambiamento della nostra industria, le sue comprovate capacità di innovazione, l’approccio imprenditoriale e la sua leadership rafforzeranno ulteriormente Ferrari scrivendo nuovi capitoli della nostra storia irripetibile di passione e performance nell’era entusiasmante che ci attende».

Così John Elkann, presidente di Ferrari, ha commentato in una nota la nomina di Benedetto Vigna ad amministratore delegato.

Fonte (Corriere Della Sera)