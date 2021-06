La Sila Epic 2021 nel “Prestigio” di MTB Magazine

Siamo orgogliosi di comunicare che la Sila Epic Mtb Marathon 2021 entra a far parte del “Prestigio” di MTB Magazine.

Sarà una gara unica, che resterà nel cuore e… nelle gambe di chi proverà ad affrontare i suoi 105 km per 3500 m di dislivello.

La Sila Epic non è una semplice corsa in mountain bike ma una vera sfida per la quale ci si prepara fisicamente e mentalmente durante tutto l’arco dell’anno.

Il 22 di Agosto è alle porte e il team della ASD Mountain Bike Sila è pronto ad accogliere, a Camigliatello Silano, centinaia di atleti provenienti da tutta Italia.