RADIOSUOFF In radio con il nuovo singolo “Amore discount”. Già disponibile in tutti i digital store dal 4 Giugno.

“Amore discount” è il nuovo singolo di Luca Laruccia ovvero RADIOSUOFF, anteprima del suo nuovo album prodotto ancora una volta da Marco Falagiani per la “Falagiani Music Label&publishing”.

Luca: -Il significato di una canzone non sempre si può spiegare ma di questo brano posso dire che parla di una storia di amore, l’amore quello semplice senza troppe pretese.

Infatti il sogno più grande che viene spiegato nell’inciso è quello di immaginare non l’America, non le ricchezze materiali, ma fare la spesa insieme in un discount. Perché quando ami davvero, le cose più semplici diventano le cose più importanti.

Di solito come autore ho una mia identità e difficilmente mi ispiro a qualcuno. Questo è un brano indie ma con un ritornello pop che una volta ascoltato, come ogni canzone pop che possa definirsi tale, difficilmente esce dalla testa-

Biografia

Luca Laruccia (Bari), in arte RADIOSUOFF è un cantante musicista autore e compositore. Studia pianoforte e altri strumenti.

A 16 anni comincia a comporre canzoni. Dopo circa due anni un brano da lui scritto e interpretato viene pubblicato in una compilation di giovani artisti emergenti.

Il brano funziona e così viene registrato un Ep. Comincia un tour promozionale che porta l’artista nelle principali città d’Italia. Si crea un gruppo di lavoro da cui nasce una band dal nome “De Supernova”. Questo lavoro porterà il gruppo musicale ad esibirsi allo stadio San Nicola di Bari.

Dopo questa importante esperienza Luca comincia da solo a lavorare a un nuovo progetto col nome “RADIOSUOFF”. Conosce Marco Falagiani a cui fa ascoltare alcuni brani e suscitando l’interesse del produttore fiorentino inizia un cammino fatto di incontri finalizzati al perfezionamento delle canzoni.

Viene scelto il brano “Specchi” nato per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche dei diversamente abili. E a settembre del 2018 esce come primo singolo una nuova versione del brano “Scrivimi” di Nino Buonocore.

Luca Laruccia ha avuto importanti esperienze come musicista nel 2020, al capodanno in piazza (in onda su Italia 1), suonando come chitarrista di Francesco Renga.

L’esperienza si ripete sei mesi dopo nel Battiti Live (ancora su Italia 1), dove accompagna sia Francesco Renga che Giusy Ferreri sempre come chitarrista. Attualmente sta producendo come arrangiatore e produttore in nuovo album di “Haiducii” diventata nota con il brano “Dragostea din tei”.

