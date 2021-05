Bruno Mars entra nella storia con 5 dischi di diamante Unico artista, dopo That’s What I Like e When I was your man

ROMA, 24 MAG – Bruno Mars, vincitore di diversi Grammy Award, è entrato nella storia.

E’ il primo artista ad avere cinque singoli certificati Diamante negli Stati Uniti, dopo le ultime certificazioni per i brani “That’s What I Like” e “When I Was Your Man”, che hanno venduto oltre 10 milioni di copie.

Gli altri singoli Diamante erano stati Just the Way You Are, Grenade e Uptown Funk!(Mark Ronson). Inoltre, Just the Way You Are è 12 volte multi-platino, Uptown Funk! e When I Was Your Man sono 11 volte multi-platino, e Grenade e That’s What I Like 10 volte. “Congratulazioni a Bruno Mars.

Questo risultato è la dimostrazione dell’inarrestabile genio creativo di Bruno e dell’incredibile partnership che ha costruito con il team di Atlantic Records,” ha detto Mitch Glazier, Presidente & Ceo Recording Industry Association of America (RIAA).

“Quello che Bruno ha realizzato è semplicemente straordinario. Sono stati assegnati meno di 60 certificazioni di singoli di diamante e Bruno ne ha cinque”.

(ANSA)