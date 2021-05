PNRR il 24 maggio webinar dell’agenzia di sviluppo “La cittadella del sapere”

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza, le sfide, le missioni, e le azioni per lo sviluppo locale al centro di un webinar organizzato dall’agenzia di sviluppo “La cittadella del sapere” in programma lunedì 24 maggio 2021 alle 17 e 30 in diretta sulle pagine facebook di BasilicataMedia e di Ufficio Stampa Basilicata.

L’incontro, moderato dalla giornalista Margherita Sarli, vedrà la partecipazione di Francesco Tufarelli, direttore generale Presidenza Consiglio dei Ministri e direttore dell’ufficio per il coordinamento delle Politiche europee, ex capo di gabinetto dei ministri degli Affari europei e per i Beni culturali, di Francesco Minchillo, consulente Progetto Italiae, di Roberto Napolitano, direttore “Il Quotidiano del Sud” e di Nicola Timpone, esperto di sviluppo locale.

“Sarà l’occasione – spiegano i promotori dell’iniziativa- per illustrare a grandi linee il documento elaborato dal governo Draghi contiene un dettagliato resoconto delle riforme che l’Italia intende avviare, da qui al 2026, per risollevare l’economia interna dalla crisi provocata dalla pandemia da coronavirus, ma soprattutto per analizzare gli impatti che potrà avere sullo sviluppo locale.

E lo faremo attraverso la partecipazione di illustri esperti con i quali parleremo anche di Green Community”.