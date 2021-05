“MIO PADRE, LITTLE TONY”

Un libro confessione della figlia dell’Elvis italiano, che avvalendosi della collaborazione di Teresa Giulietti, scrittrice e ghostwriter parmigiana, ripercorre emotivamente la sua vita e il rapporto complesso tra una figlia affamata di amore e un padre troppo spesso distratto e assente che l’avrebbe voluta più simile a lui “meno complessa, più leggera, una cittadina del mondo”.

Cristiana, senza veli e con la sincerità che la contraddistingue, racconta i sogni infranti di una bambina desiderosa di affetto, anni di speranze troppe volte tradite da un padre vanesio, innamorato della musica e del suo pubblico, e da una madre emancipata e intraprendente che non si vuole far schiacciare dalla figura del marito famoso e che attraversa il mondo infilata nella sua divisa di hostess. Due genitori insoliti, assorbiti dalla propria carriera e da una spasmodica rincorsa all’appagamento personale. Due vite parallele che solo ogni tanto s’incontrano.

Cristiana, attraverso aneddoti molto privati, rivela un padre del tutto impreparato a quel ruolo, un uomo bellissimo, tenace, sognatore, sempre in partenza; a ogni ritorno, la valigia piena di regali per la sua Cris.

Alla ricerca di continue attestazioni da parte delle donne e con una visione della vita in totale contrasto con i reali bisogni di Cristiana bambina, Cristiana adolescente e poi Cristiana giovane donna, che avrebbe desiderato soltanto una famiglia da abitare, radici solide per non volare via, lei che “bulimica d’amore” cade vittima dell’anoressia.

Per anni Cristiana vive come un pacco postale, dopo il primo vagito viene affidata a una tata, la prima di una lunga serie, in una staffetta di cento mani (cinquanta tate) che si succedono di anno in anno, talvolta di mese in mese.

Fortuna che c’è la nonna paterna, il suo angelo custode, che le trasmette calore e solidità.

La bimba sognante si trasforma in una ragazzina ribelle quanto fragile che si addormenta nel retropalco durante i concerti di papà e distribuisce ai fan le sue fotografie autografate.

Pur di stargli accanto, si innamora della musica e della danza. Aspira ad un suo sguardo compiaciuto, alla sua approvazione.

Non sempre arrivano e così il padre tanto amato finisce col diventare un nemico da osteggiare, una delle ragioni dei suoi malesseri.

Il libro è arricchito dal DVD "Una vita a tempo di Rock", con cui musicologo Dario Salvatori ci accompagna in un viaggio musicale che vede Tony protagonista di uno dei più suggestivi concerti americani, omaggiato dai tanti artisti-amici che gli hanno voluto bene: Albano, Orietta Berti, Bobby Solo, Massimo Boldi, Lorella Cuccarini, Fiorello, Carlo Conti e molti altri.



LE AUTRICI:

Cristiana Ciacci, figlia di Antonio Ciacci (Little Tony) e di Giuliana Brugnoli, oggi madre di cinque bellissimi figlioli, coltiva la passione per la danza fin da piccola quando, mossa da una innata propensione per lo spettacolo, e dal clima effervescente che respira entro le mura domestiche, comincia a frequentare una scuola di danza classica.

Passione che l’accompagnerà per tutta la vita, partecipando – sia in veste di corista che di ballerina – agli spettacoli del padre.

Dopo la scomparsa del padre, insieme ad Angelo Petruccetti, storico collaboratore di Tony, porta avanti il suo patrimonio musicale, oltre che nuovi progetti artistici, attraverso la Little Tony Family.

È al suo primo libro.

Teresa Giulietti è nata e vive a Parma. Scrive e pubblica da anni romanzi e trattati per varie case editrici italiane, ma lavora principalmente come ghostwriter (www.lasignorinawrite.it) sia per committenti privati che per vari editori. Laureata in lettere moderne.