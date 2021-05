ScopriAMO l’Olivo e l’Olio: Radici, Tronco e Frutti

La Condotta Slow Food di Potenza, in linea con i principi che in 150 Paesi di tutto il mondo porta

avanti sul Cibo Buono Pulito e Giusto, vuole dare una giusta riconoscenza ad una delle identità lucane,

meridionali e di tutto il Mediterraneo, l’OLIVO e al suo frutto, l’OLIO.

La manifestazione è stata fortemente voluta dal Fiduciario della Condotta Slow Food di Potenza,

l’Agronomo Domenico Mele con la partecipazione del Curatore Progetto Slow Food Olio Basilicata e

Campania Angelo Loconte, il Patrocinio e partecipazione della Città dell’Olio con ben 18 Comuni lucani e il

Patrocinio del Comune di Potenza con la partecipazione dell’Assessore alle Attività Produttive

Stefania D’Ottavio e il Sindaco Mario Guarente.

La manifestazione si svolgerà con una serie di appuntamenti all’interno del “Maggio Potentino” di

Potenza ogni venerdì alle ore 18:00 presso il Centro Polivalente Malvaccaro a Potenza dal 21 Maggio all’ 11

Giugno.

A questo percorso formativo e informativo parteciperanno le istituzioni ed è invitata la cittadinanza di

Potenza ed i Lucani, le scuole e chiunque voglia conoscere il mondo dell’Olivo e dell’Olio dalle origini,

Partendo dal più antico frantoio di ben 2.400 anni fa rinvenuto a Ferrandina fino alla comprensione

dell’olio che usiamo tutti i giorni.

Partecipando all’iniziativa “Dicci che Olio usi e ti diciamo quanto SLOW Sei”, nell’ambito della quale nei

giorni 21, 28 Maggio e 4 Giugno dalle ore 18,30 alle ore 20,30 sarà possibile consegnare un campione del

proprio olio e compilare il relativo questionario che permetterà al gruppo di assaggiatori selezionato dalla

Condotta Slow Food di Potenza e da Angelo Lo Conte Curatore della Guida Slow Food Olio di darvi

un giudizio qualitativo sul Vostro Olio e farvi avvicinare al consumo consapevole di olio.

Questa manifestazione è l’inizio di un processo e percorso, iniziato con la stesura del Programma della

Condotta Slow Food di Potenza con l’istituzione dei gruppi di lavoro in Collaborazione con la

Condotta Magna Grecia Metapontum che curerà una mostra permanente sull’Olivo con il fotografo Rocco

Scattino.

L’Obiettivo della Condotta Slow Food di Potenza, dei membri del Comitato e di tutti i soci è quello

di sviluppare proficue partnership con altri contenitori culturali (Biblioteche, scuole, Università,

ecc) dove si parla di Sapere, perché il Valore di cio che si dice si trasmette e bisogna attuarlo in quello che si

fa……. e quello che si fa proviene da quello che siamo. Partire dalle nostre radici non è retaggio del

passato……….. ma un ponte per il futuro.

Ci impegneremo in queste e nelle future iniziative per costruire un ponte tra chi fa il cibo Buono, Pulito e

Giusto e chi ha sete di conoscenza del VALORE DI CIO CHE SIAMO.