Vaccini: cominciato a Potenza week end ‘J & J’ per over 50

A Potenza è cominciato poco fa il week end “Johnson & Johnson” per le vaccinazioni agli over 50: ieri sera, in breve tempo, sul sito dell’Asp (l’Azienda sanitaria di Potenza) sono state raggiunte le 1.100 prenotazioni previste (550 oggi e 550 domani).

Le operazioni si stanno svolgendo nel nuovo hub vaccinale del capoluogo lucano, che è stato aperto proprio questa mattina, nella palestra “Rocco Mazzola” di via Roma.

E il presidente Vito Bardi, ha annunciato che l’iniziativa sarà replicata nel prossimo fine settimana.