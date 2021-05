BARDI: “VACCINI, IERI BASILICATA MIGLIORE REGIONE D’ITALIA”

“Ieri la Basilicata è stata la migliore Regione d’Italia sul fronte delle vaccinazioni. I fatti sono sempre la migliore risposta. E il servizio da Matera di ieri del Tg1 in prima serata ne è la conferma.

Oggi è il primo giorno in zona gialla per la nostra Regione: una bella notizia soprattutto per bar, ristoranti e tutte le attività commerciali.

Compriamo, mangiamo e beviamo lucano: sosteniamo le imprese e i lavoratori del nostro territorio. Sempre oggi – dalle 12 – partiranno le prenotazioni per Over 50 e comorbilità sul portale Poste. Ricordo che per i “fuori-lista” c’è la procedura di adesione attraverso il call center.

Questa settimana in provincia di Matera inizieranno finalmente le vaccinazioni a domicilio dei soggetti non deambulanti che hanno prenotato tale modalità di inoculazione”. Lo afferma il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.