Giorno della Memoria delle Vittime del terrorismo: Mattarella in Via Caetani e in Aula del Senato

In occasione del Giorno della Memoria dedicato alle “Vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice”, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona in via Caetani, sotto la lapide che ricorda il luogo del ritrovamento del corpo dell’on. Aldo Moro avvenuto il 9 maggio 1978.

Successivamente il Capo dello Stato ha partecipato alla cerimonia di celebrazione del Giorno della Memoria dedicato alle Vittime del terrorismo nell’Aula di palazzo Madama, che è stata aperta dagli interventi del Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati e del Presidente della Camera, Roberto Fico.

Nel corso della cerimonia, nell’emiciclo si sono alternate le testimonianze di alcuni familiari di vittime del terrorismo: Mario Tuttobene, in memoria del padre, Colonnello dell’Arma dei Carabinieri Emanuele Tuttobene, deceduto insieme all’appuntato Antonino Casu il 25 gennaio 1980; Carla Galli, in memoria del padre, magistrato Guido Galli, deceduto il 19 marzo 1980; Giovanni Bachelet, in memoria del padre Vittorio Bachelet, Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, deceduto il 12 febbraio 1980; Paolo Bolognesi, Presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980.