Campionato Serie D: La 31^ giornata dei gironi A e C, i recuperi – Giovani D Valore: terzo aggiornamento delle classifiche

Roma, 4 maggio 2021 – Un turno infrasettimanale dedicato ai Gironi A e C che scenderanno in campo mercoledì 5 maggio alle ore 15.00 con le partite valevoli per la 31^ giornata. Nello stesso giorno spazio anche a nove recuperi dei gironi D, F H e I.

Lunedì si è giocato l’anticipo del girone C Trento-Caldiero Terme, oggi alle 15.00 quello dell’A Lavagnese-Derthona.

Queste le partite rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: Gozzano-Bra, Saluzzo-Chieri (A) e Correggese-Forlì (D) a data da destinarsi, Arzachena-Giugliano (G) al 19 maggio.

La partita del girone C Arzignano-Mestre sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club ospitante.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A: Arconatese-Varese (Claudio Campobasso di Formia), Casale-Caronnese (Thomas Bonci di Pesaro), Castellanzese-Borgosesia (Simone Di Renzo di Bolzano), Fossano-Folgore Caratese (Luca Tagliente di Brindisi), Lavagnese-Derthona (Gerardo Garofalo di Torre del Greco), Legnano-Pontdonnaz (Federico Cosseddu di Nuoro), Vado-Imperia (Ilaria Bianchini di Terni).

Girone C: Ambrosiana-Cartigliano (Gabriele Sacchi di Macerata), Arzignano-Mestre (Claudio Allegretta di Molfetta)[Live Fb LND], Belluno-Adriese (Leonardo Di Mario di Ciampino), Cjarlins Muzane-Chions (Simone Gavini di Aprilia), Delta Porto Tolle-Campodarsego (Filippo Colaninno di Nola), Este-Virtus Bolzano (Simone Pistarelli di Fermo), Union Clodiense-Luparense (Maurizio Barbiero di Campobasso), Union Feltre-Manzanese (David Guida di Campobasso), San Giorgio Sedico-Montebelluna (Vito Guerra di Venosa).

I recuperi

Girone D: Sasso Marconi-Bagnolese (Marco Sicurello di Seregno).

Girone F: Castelfidardo-Vastogirardi (Davide Santarossa di Pordenone), Porto S. Elpidio-Olympia Agnonese (Carlo Esposito di Napoli), Notaresco-Pineto (Giacomo Casalini di Pontedera), Tolentino-Atletico Fiuggi (Andrea Migliorini di Verona).

Girone H: Altamura-Puteolana (Enrico Cappai di Cagliari), Gravina-Nardò (Guido Verrocchi di Sulmona), Molfetta-Real Aversa (Fabrizio Ramondino di Palermo).

Girone I: San Luca-Licata (Antonio Reda di Molfetta).

Giovani D Valore: terzo aggiornamento delle classifiche

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato il terzo aggiornamento delle classifiche di “Giovani D Valore”. Le società iscritte al Campionato di Serie D che utilizzano un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria, saranno premiate economicamente. Di seguito le prime tre posizioni per ciascun girone aggiornate alla 17^ giornata di campionato (19 ^ gironi a 20 squadre):

Girone A: Gozzano 1161; Vado 864; Borgosesia 756

Girone B: VirtusciseranoBergamo 828; Ponte San Pietro 801; Brusaporto 770

Girone C: Union Feltre 917; Montebelluna 816; Caldiero Terme 760

Girone D: Rimini 661; Sasso Marconi 628; Pro Livorno 614

Girone E: Foligno 731; Ostia Mare 706; Scandicci 644

Girone F: Calcio Porto S. Elpidio 1073; S. Nicolo Notaresco 877; Olympia Agnonese 551

Girone G: Cassino 843; Sassari Lattedolce 487; Team Nuova Florida 476

Girone H: Città di Fasano 509; Sorrento 490; Puteolana 440

Girone I: Rende 1057; Santa Maria Cilento 726; Roccella 611

Per conoscere le classifiche complete consulta il C.U. N. 154

QUI il Regolamento.