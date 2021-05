Billie Eilish – Your Power

Billie Eilish ha pubblicato ora il suo nuovo singolo “YOUR POWER”, il primo estratto dal suo atteso secondo disco, “Happier Than Ever”, in uscita per Darkroom/Interscope Records il prossimo 30 luglio.

L’album arriva dopo il successo del disco di debutto che ha regalato a Billie Eilish diversi Grammy e record mondiali “WHEN WE ALL GO TO SLEEP, WHERE DO WE GO?” (disco certificato doppio platino in Italia) e così come il disco di debutto anche “Happier Than Ever” è stato scritto e prodotto dalla 19enne Billie Eilish e dal fratello FINNEAS a Los Angeles.

Billie Eilish è diventata una delle più grandi star internazionali fin dalla pubblicazione del suo singolo di debutto “Ocean Eyes” nel 2015, continuando da allora a ridefinire il mondo musicale contemporaneo.

Il suo album di debutto nel 2019, WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, che ha debuttato alla n.1 nella Billboard 200 in America e in altri 17 Paesi, è stato l’album più ascoltato del 2019. WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? è stato scritto, prodotto e registrato da Billie Eiish e dal fratello Finneas nella loro casa d’infanzia a Los Angeles.

Billie Eilish è entrata nella Storia della Musica come la più giovane artista a ricevere nomination e a vincere in tutte le principali categorie alla 62° edizione dei Grammy Awards, venendo premiata nelle sezioni Best New Artist, Album of the Year, Record of the Year, Song of the Year e Best Pop Vocal Album. Billie Eilish è stata anche la più giovane artista a comporre e registrare una canzone per un film della saga di James Bond con la hit “No Time To Die”.

Billie ha ricevuto altre 4 nomination per la 63ma edizione dei Grammy Awards 2021 e si è portata a casa il premio sia per la categoria Record of the Year per il singolo “everything i wanted” (disco di Platino in Italia) che Best Song Written For Visual Media per “No Time To Die.”

È disponibile su Apple TV “Billie Eilish: The World’s A Little Blurry”, il film originale Apple diretto dal regista pluripremiato R.J. Cutler che racconta la vera storia della nascita e crescita della cantante e autrice arrivata sul tetto del mondo.

Il regista R.J. Cutler ha avuto modo in questo film di offrire una visione profondamente intima dello straordinario viaggio di questa teenager, a soli 17 anni, con una vita passata on the road, sul palco, a casa con la sua famiglia, mentre scrive, registra e pubblica il suo disco di debutto “WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?”.

L’album conteneva i singoli “All the Good Girls Go to Hell” (disco d’Oro in Italia), “Bad guy” (3 volte Platino in Italia), “Bury a Friend” (Platino in Italia), “ILOMILO” (Oro in Italia), “You Should See Me in a Crown” (Oro), “Wish You Were Gay” (Oro), “When the Party’s Over” (Platino). Anche il primo EP pubblicato da Billie Elish nel 2017 “Don’t Smile at me” è stato certificato Oro in Italia. L’EP conteneva il singolo Oro “Ocean Eyes” e “Lovely” (Platino).