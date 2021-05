Covid-19 in Basilicata: aggiornamento del -02mag2021- su 755 tamponi, 77 nuovi casi

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 2 MAGGIO 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati il 1 maggio 2021

Tamponi molecolari totali n. 325.691

Tamponi molecolari totali negativi n. 298.859

Persone testate n. 189.511

Test antigenici totali 14.530

Tamponi molecolari di giornata n. 755

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 77

Tamponi molecolari negativi n. 678

RICOVERATI N. 168

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 34

Medicina d’Urgenza n. 12

Medicina Interna Covid n. 13

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 33

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 14

Terapia Intensiva n. 05

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 83

DECESSI TOTALI N. 2

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Abriola

Deceduti non residenti in Regione Basilicata n. 1

Regione/ Stato estero

• Germania

POSITIVI TOTALI N. 77

Residenti: n. 77

N. Comune

6 Avigliano

1 Balvano

2 Barile

2 Bella (n. 1 domiciliato a Potenza)

2 Bernalda

1 Filiano

1 Grumento Nova

5 Lavello

7 Matera

2 Melfi

1 Moliterno

5 Nova Siri

1 Palazzo San Gervasio

3 Pignola

2 Pisticci

6 Policoro

5 Potenza

2 Rapolla

3 Ripacandida

1 Rotondella

1 Ruvo del Monte

1 San Fele

4 Scanzano Jonico

8 Spinoso

2 Stigliano

1 Tito

2 Vietri di Potenza

GUARITI TOTALI N. 83

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 83

N. Comune

3 Atella

16 Avigliano (n. 1 domiciliato a Melfi)

1 Balvano

5 Ferrandina

3 Forenza

1 Garaguso

2 Maratea

17 Matera

3 Melfi

6 Montescaglioso

1 Nova Siri

7 Pomarico

1 Potenza

3 Rapolla

3 Rionero in Vulture

1 Ripacandida

1 Rivello

7 San Fele

1 Tito

1 Tursi (domiciliato a Nova Siri)

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 6.060

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.892

DECEDUTI RESIDENTI N. 516

GUARITI RESIDENTI N. 17.083

Potenza, 2 maggio 2021

Task Force Regione Basilicata