SENISE: convocato per venerdì 30 aprile Consiglio Comunale d’Urgenza

In data 30-04-2021 è convocato in seduta urgente il Consiglio Comunale alle ore 19:30 ed in seconda convocazione il 03-05-2021 alle ore 19:30, che avrà luogo nella sede Municipale in zona Mercato per la trattazione dei seguenti argomenti:

Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione,autorizzazione o esposizione pubblicitaria; Regolamento per l’applicazione del canone di concessione per l’occupazione delle aree o degli spazi appartenenti al demanio o al patrimoni indisponibile; destinati a mercato realizzati anche in strutture attrezzate-Approvazione; Imposta Municipale Propria (IMU) Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2021 Istituzione ed individuazione aree di sosta a pagamento con determinazione delle tariffe,Atto di indirizzo per la sperimentazione del servizio di gestione esternalizzata; Nomina componenti della commissione Ambientale Richiesta di riattivazione della linea ferroviaria Lagonegro-Sicignano-Battipaglia.