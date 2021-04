Emergenza covid19 Bollettino BASILICATA 27 Aprile : 86 positivi, 91 guariti e 4 decessi

Report dati processati in data 26 aprile 2021

Tamponi molecolari totali n. 318.678

Tamponi totali negativi n. 292.657

Persone testate n. 186.246

Tamponi molecolari di giornata n. 1.939

Test antigenici totali 14.147

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 94

Tamponi negativi n. 1.845

RICOVERATI N. 176

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 35

Pneumologia n. 33

Medicina d’Urgenza n. 10

Medicina Interna Covid n. 15

Terapia Intensiva n. 04

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 37

Pneumologia n. 20

Medicina Interna Covid n. 16

Terapia Intensiva n. 06

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 91

DECESSI TOTALI N. 04

Deceduti Residenti n. 04

Lavello

Picerno

Policoro

Stigliano*

POSITIVI TOTALI N. 94

Residenti: n. 86

N. Comune

3 Avigliano

1 Balvano

1 Bella

5 Bernalda

3 Castelluccio Inferiore

3 Castelluccio Superiore

1 Ferrandina

3 Filiano

5 Genzano di Lucania

7 Grassano

9 Lavello

7 Matera

3 Montalbano Jonico

1 Palazzo san Gervasio

3 Pignola

2 Pisticci

2 Policoro

18 Potenza

5 Rionero in Vulture

1 Senise

1 Tito (domiciliato a Potenza)

1 Venosa

1 Vietri di Potenza

Non residenti ma domiciliati in regione Basilicata: n. 04

N. Regione/ Stato estero

1 Campania (domiciliato a Senise)

1 Emilia Romagna (domiciliato a Potenza)

1 Romania (domiciliato a Viggianello)

1 Venezuela (domiciliato a Potenza)

Non residenti ed in isolamento in altra regione: n. 04

N. Regione/ Stato estero

3 Puglia

1 Romania

GUARITI TOTALI N. 91

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 91

N. Comune

1 Avigliano

1 Campomaggiore (domiciliato a Potenza)

1 Cancellara

1 Fardella

1 Francavilla in Sinni

2 Grassano

4 Lauria (n. 1 domiciliato a Chiaromonte)

1 Maratea

16 Matera

1 Melfi (domiciliato a Tito)

1 Montescaglioso

3 Oppido Lucano

3 Picerno

1 Pisticci

2 Pomarico

3 Potenza (n. 1 domiciliato a Tito)

1 Rivello

1 Roccanova

3 San Costantino Albanese

4 San Fele

1 Sant’Angelo Le Fratte (domiciliato a Tito)

3 Senise

2 Teana

28 Tito

4 Tolve

2 Tursi

CASI ATTUALI RESIDENTI N. 5.820

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 5.644

DECEDUTI RESIDENTI N. 503

GUARITI RESIDENTI N. 16.540

*Note: il decesso relativo al soggetto residente a Stigliano, e indicato nel bollettino odierno, fa riferimento a soggetto deceduto in data 25/04/2021 e comunicato in data 26 c.m.