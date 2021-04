“Il tuo pacco sta arrivando” La nuova truffa che viaggia tramite sms.

Una nuova truffa, a cui occorre prestare tanta attenzione, sta circolando negli ultimi giorni: sono state, infatti, numerose le segnalazioni di SMS sospetti riguardanti il presunto arrivo di un pacco in consegna, contenenti l’invito a cliccare su un link sottostante per confermare il proprio indirizzo, oppure per seguire il percorso del pacco.

Chiaramente, in realtà non esiste alcun pacco: si tratta solo di un tentativo di appropriarsi delle credenziali bancarie o di altre informazioni sensibili della persona che riceve il messaggio.

Una volta cliccato il link, infatti, un avviso chiede di pagare per sbloccare l’arrivo del pacco e saldare le spese di spedizione (è fondamentale tenere presente che nessun corriere chiede del denaro aggiuntivo a spedizione in corso).

L’imperativo assoluto è quindi quello di non cliccare assolutamente sul link contenuto nell’SMS, o, se capita inavvertitamente, di non inviare alcun dato, chiudere il link e segnalare il numero del mittente alla polizia postale.

A rendere insidiosa la truffa, è il fatto che il sito in questione (quello a cui rimanda il link contenuto nell’SMS) sia stato realizzato per somigliare a tutti gli effetti a quello di una azienda di spedizioni, secondo il meccanismo del phishing (in questo caso smishing, essendo l’inganno veicolato via SMS).

Di seguito, un esempio della tipologia di messaggi che possono arrivare via SMS: