Cicala: “Lega sempre più coesa e presente”

Le sfide del territorio e gli impegni per il prossimo futuro per una regione sempre più moderna e attrattiva i temi affrontati durante l’incontro di questa mattina tra il senatore della Lega, Pasquale Pepe, e il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala.

“La Basilicata – hanno dichiarato i due esponenti leghisti – ha dinanzi a sè importanti sfide per il prossimo futuro che per la Lega saranno alla base del rinnovamento di una regione che da troppi anni vive con problemi infrastrutturali e di mancanza di occupazione. Dalle risorse del Recovery Fund arriveranno ingenti finanziamenti per la nostra regione che non possiamo sprecare o canalizzare in logiche passate che ci hanno penalizzato”.

“I giovani, gli investimenti infrastrutturali, nella green economy, nella cultura e nell’innovazione, cosi come nella ricerca – hanno aggiunto – devono rendere questa regione attrattiva per nuovi e duraturi investimenti così come per quel capitale umano che, grazie anche alle opportunità derivanti dallo smart working, decidesse di fare rientro nella nostra terra, di ripopolarla, di renderla moderna e attrattiva pur tutelando le sue peculiarità storiche, culturali e le proprie tradizioni”.

“La Lega – hanno concluso Pepe e Cicala – è sempre più coesa e sempre più presente sui territori. Come partito di maggioranza lavora in modo leale e costruttivo per programmare insieme a tutta la coalizione il prossimo futuro di questa terra”.