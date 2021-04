ALBERTO SALERNO A STORIE DI MUSICA CON LA TERZA PUNTATA DEDICATA AI BEATLES

Sul canale YouTube di Alberto Salerno per “Storie di Musica”, il terzo appuntamento dedicato ai Beatles, con Claudio Ramponi, conoscitore e amante della band formata da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

In questa puntata, intitolata “The Beatles – In studio“, si racconteranno degli avvenimenti legati alla band a partire dal 1967: sono gli anni di “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”, dell’etichetta discografica “Apple Records” e del successo mondiale “Hey Jude”.

Questo il link del canale Youtube: http://bit.ly/AlbertoSalerno_yt dove trovate anche tutte le precedenti puntate che hanno visto protagonisti, come sempre, gli artisti, le storie, la musica, gli autori e i testi delle canzoni tra cui: Mango, Mia Martini, Mariella Nava, Vasco Rossi, Laura Valente, Ivano Fossati, Rossana Casale, Roberto Vecchioni, New Trolls, Alberto Fortis, Gruppo Italiano, Toto Cutugno, Lucio Dalla, Antonello Venditti, Aida Cooper e tanti altri.