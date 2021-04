SVILUPPO BASILICATA SU III STUDY VISIT DEL PROGETTO DIGIBEST

Il 14 aprile si è tenuto il III study visit del progetto DIGIBEST organizzato dal partner capofila di progetto, il Ministero della Protezione Ambientale e dello Sviluppo Regionale della Repubblica di Lettonia.

DigiBEST (Digital transformation of the Business Environment) è il progetto del programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE, di cui il Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale della Repubblica di Lettonia è il partner capofila.

All’evento i rappresentanti lettoni hanno condiviso buone pratiche con altri partecipanti: esperti del settore, responsabili politici, rappresentanti di ONG e PMI provenienti da Italia, Norvegia, Spagna, Austria e Portogallo.

L’approfondimento ha riguardato in particolare le buone pratiche in ambito di trasformazione digitale e di supporto fornito alle piccole e medie imprese ed agli imprenditori lettoni nei processi di digitalizzazione delle proprie aziende ed organizzazioni.

Gli esempi presentati durante lo study visit on-line dal partner lettone per mostrare ai partecipanti gli sviluppo in questo settore sono stati il “Digital Innovation Hub”, lo “Smart Latvia & Digital Maturity Test” e il progetto “My Latvija.lv. Do digitally!”.

Quest’ultimo è il programma con cui il ministero lettone a partire dal 2018 ha implementato diverse attività di informazione ed educazione degli utenti al fine di migliorare le competenze digitali per la fruizione dei servizi pubblici.

Il governo lettone assiste pure le imprese con una consulenza individuale gratuita per la creazione di un’identità digitale al fine di contribuire positivamente alla competitività del territorio, e, attraverso il Digital Innovation Hub, offre una guida digitale per le piccole e medie imprese ed un’analisi dei processi aziendali per l’implementazione del processo di digitalizzazione nelle aziende.

Nel corso dell’incontro è emerso in maniera importante che la trasformazione digitale dei Paesi non può prescindere dal lavorare in sinergia con le imprese, fornendo alle imprese il più ampio sostegno possibile nel realizzare questo cambiamento.

Le difficili condizioni del momento hanno dimostrato che non solo vi è un’esigenza forte di trasformazione digitale ma che è sempre più necessario saper adattarsi in maniera veloce ai cambiamenti: il digitale contribuisce a migliorare l’adattabilità della nostra vita ai cambiamenti e pertanto questo processo di trasformazione non si può arrestare ma va accompagnato.

La resistenza che spesso si incontra nel ridisegnare i processi aziendali in chiave digitale da parte delle imprese spesso è frutto della poca conoscenza.

Pertanto il primo intervento è agire sulla consapevolezza della necessità di trasformazione dei processi aziendali e di cambiamento dei modelli di pensiero e strategia.

Una migliore e più chiara informazione dei benefici del digitale è il primo passo per il cambiamento: in questa direzione è appunto rivolto l’impegno di Sviluppo Basilicata che con il progetto DigiBEST vuole supportare le politiche regionali verso percorsi volti alla Digital Transformation.

L’evento del 14 aprile è stata la terza visita di studio nell’ambito del progetto DigiBEST, partito ad agosto 2019, in precedenza Portogallo e Spagna hanno condiviso le loro buone pratiche per promuovere la trasformazione digitale. Sviluppo Basilicata è partner del progetto DigiBEST.

Maggiori informazioni sul progetto:

https://www.sviluppobasilicata.it/Progetti/Scopri-i-progetti-in-corso/DigiBEST

https://www.interregeurope.eu/digibest/

https://www.facebook.com/interregdigibest/