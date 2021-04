Pepe (Lega): ‘Tema Rossa risorsa importante per la Basilicata nel rispetto dell’ambiente e dalla salute’

“Il giacimento petrolifero di Tempa Rossa è fondamentale per lo sviluppo presente e futuro della Basilicata ed è necessario che l’impianto funzioni al cento per cento, con le irrinunciabili tutele per la salute dei cittadini e per l’ambiente che, giustamente, le comunità e le Istituzioni locali reclamano.

Nel futuro del Paese e della nostra regione la riconversione energetica è imprescindibile, ma dovrà essere costruita con sano realismo anche attraverso un’attenta e tecnologicamente avanzata capitalizzazione delle risorse oggi disponibili.

Intanto, è fondamentale che i benefici economici rivenienti da questo giacimento leniscano significativamente i disagi che la crisi economica, e non solo, sta provocando alla regione e alle imprese. Sviluppo significa ottimale investimento delle risorse che restano in regione e opportunità per imprese, maestranze e professionalità del territorio”.

Lo dice, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe, che oggi ha visitato il Centro olio di Tempa Rossa di Corleto Perticara (Potenza).

“Sono stato il primo parlamentare ad accedere all’impianto dopo la sua messa in esercizio – spiega Pepe – perché è mio dovere conoscere, ascoltare, osservarle e fare da relatore ai miei conterranei sulla qualità del progetto industriale e, soprattutto, sulla salvaguardia di salute e ambiente. Posso dire di essere stato accolto con cordialità, disponibilità e trasparenza e vado via fiducioso.

Mi sono stati mostrati sistemi di sicurezza e l’intero ciclo produttivo. Quello che auspico è che Total possa incrementare il suo organico per dare risposte al territorio e più efficienza all’impianto stesso. Ho infine incontrato esponenti istituzionali dell’area per confrontarci sui temi del rilancio del territorio”.