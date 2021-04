Le terme di Latronico come punto vaccinale

“Era fine Gennaio, e ancora negli ultimi giorni ho ribadito la possibilità di avere a disposizione un centro vaccino all’interno della struttura delle terme per tutto il territorio.

Se non volete in questa bellissima struttura, in qualsiasi posto ma l’importante che ci sia un punto vaccinale nell’area sud, dove si può prenotare e andare nel giorno prestabilito”.

Lo scrive in una nota social il sindaco di Latronico Fausto De Maria.

“Dunque non soltanto le tende del Qatar nei capoluoghi, – prosegue il primo cittadino – ma bisogna avere tanti punti vaccinali localizzati nei territori con prenotazione, come avviene in altre regioni, questo sarebbe auspicabile! Lo continueremo a dire sempre”