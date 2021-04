Procura della Repubblica inchiesta su vaccino anticovid in Basilicata acquisiti elenchi vaccinati da ASP

POTENZA – La squadra mobile di Potenza, su disposizione della Procura della Repubblica, ha acquisito presso l’ASP gli elenchi dei vaccinati per verificare se siano stati sottoposti a vaccino soggetti che non avevano diritto secondo le priorità indicate dal Ministero della salute.

Lo dichiara in un tweet la TgR Rai di Basilicata