A Potenza, in un locale a consumare cibo e bevande. Sanzionati 15 persone dalla Polizia

Nell’ambito di una intensa attività di controllo del territorio disposta dal Questore di Potenza dott. Antonino Pietro Romeo, finalizzata al rispetto delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica in corso, a Potenza personale della Polizia di Stato ha controllato un noto locale della città.

All’interno dello stesso un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha accertato la presenza del titolare unitamente ad altri 14 avventori dediti, nella totale violazione della normativa anti-covid, alla consumazione di cibi e bevande, sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale e incuranti del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.

Gli agenti della Polizia hanno così sanzionato tutti i presenti per violazione delle regole anti-covid previste dalla normativa vigente.

In un anno, a partire dal marzo del 2020, in provincia di Potenza la Polizia ha controllato – nell’ambito delle attività svolta per far rispettare le misure prese per contenere l’epidemia di covid 19 – 54.812 persone e 3.817 esercizi commerciali., sanzionato 329 persone e ne hanno denunciate 79.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 14, quelli denunciati tre. E’ stata disposta la chiusura temporanea di un esercizio commerciale.