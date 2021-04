Bardi: ‘da domenica al via le vaccinazioni per i Caregiver’

Da domenica 11 a mercoledì 14 vaccineremo tutti i genitori/tutori/affidatari/caregiver/familiari conviventi di minori di 16 anni (nati dopo il 01/01/2005) che siano in condizione di grave disabilità ex art. 3 comma 3 della L.104/1992. Non essendoci elenchi, li abbiamo divisi in ordine alfabetico.

È necessaria l’autocertificazione. Lunedì daremo le informazioni per gli altri caregiver.

Contestualmente, proseguiremo con le vaccinazioni degli ultrafragili (che stiamo chiamando), degli insegnanti e della polizia municipale (con Pfizer e Moderna)”.

Lo rende noto il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi