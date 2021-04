Mavì In radio con “Sahara” Disponibile in tutti i digital store dal 9 Aprile

Da Venerdi 9 Aprile nelle radio e negli store digitali “Sahara”, il singolo d’esordio del giovane e talentuoso artista siciliano, brano prodotto dallo stesso artista e da Mario Tortoriello per la Mo. To. Records.

Mavì: -Sahara esprime l’accettazione della mia parte artistica che ha sempre tentato di fondersi con la mia parte umana, formando quello che per me è il processo di creazione musicale fondato, sull’equilibrio di controparti, seguendo per certi versi, il concetto filosofico dello yin e lo yang, in questo caso lo yang è rappresentato da Giuseppe (ovvero me stesso) e lo yin da Mavì. Il brano raggiunge il suo punto critico nel momento in cui la battaglia interiore innescata, tra Giuseppe e il suo demone artistico, si placa rassegnandosi alla concretezza, rappresentata dallo scorrere del tempo. La rassegnazione si trasforma poi in consapevolezza che infine rende l’idea materia e quindi opera musicale-

Il videoclip è stato realizzato da Francesco D’antonio, Vito Montesano e Francesco Petrone, mixed & mastered by Vincenzo Pumpo (Davol), photos di Enrico Palmosi e Valeria Raffaele. Management e communicator Vanessa Grey.

Biografia

Giuseppe Panza in arte Mavì(nato a Palermo, 20 anni), di padre campano e di madre siciliana. Il suo rapporto con la musica è sempre stato bilaterale poiché ha vissuto diverse tradizioni musicali ma nello stesso tempo tradizioni che lo portano, all’età di 6 anni, ad entrare a far parte del coro delle voci bianche del Teatro San Carlo di Napoli. In quello stesso periodo comincia a comporre le prime note al pianoforte cercando di riprodurre le colonne sonore degli anime giapponesi che sin da piccolo hanno influenzato la sua vita, sviluppando così una vera e propria passione per lo strumento fino a condurlo qualche anno dopo ad iscriversi al conservatorio Bellini di Palermo, lì dove intraprende oltre ai normali studi di solfeggio, teoria musicale e pianoforte anche lo studio del violino, appassionandosi inoltre a strumenti come la chitarra e percussioni varie presenti durante le ore di musica d’insieme passate nella sezione musicale della sia scuola media.

Dopo quasi 6 anni di studi musicali, la vita del liceo classico e la poca ispirazione che la musica classica in quel momento offriva, fanno sì che all’età di 16 anni lasci il conservatorio e si dedichi, insieme ad un gruppo di amici, ad un progetto artistico grazie al quale si accosta alla scrittura e riscopre le proprie doti canore, concependo da lì a poco i primi brani. In quel periodo comincia a nutrire una grande curiosità nei confronti della musica elettronica a tal punto che, conseguita la maturità classica, decide di isolarsi e dedicarsi completamente alla produzione musicale, arricchendo lo studio da autodidatta con degli studi privati di sound design allo scopo di sperimentare e creare un nuovo progetto musicale che unisce la sua visione di musica alla passione per la multiculturalità con particolare accezione al quella orientale.

