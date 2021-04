NOMADI il 9 Aprile in tutte le radio e sulle piattaforme digitali il primo singolo accompagnato dal videoclip “FRASI NEL FUOCO”

Venerdì 9 Aprile è la data di uscita del primo singolo ufficiale dei NOMADI dal titolo “Frasi nel fuoco” (per BMG) un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al futuro per arricchire questo presente che spesso risulta essere complesso ed invalicabile.

Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, racconta: “Frasi nel fuoco” è la voglia di vivere pura, tenacia e determinazione. E’ un inno alla vita e all’amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. E’ un brano vivace che conferma il nostro bisogno di ripartenza, di un’esistenza piena.”

Questo brano, che ricorda sonorità celtiche e popolari, sarà accompagnato da un videoclip che vede in prima linea un gruppo di artisti di provenienza trasversale: dagli artisti di strada a ballerine di musica classica, da burattinai ad una band, tutta femminile, che incarna il motore pulsante di questa canzone. Alla base di questo racconto avanza a testa alta un forte radicamento con l’arte, lo sguardo alla cultura e alla libertà di espressione. Tutti elementi dei quali siamo stati privati e che dobbiamo riprenderci con forza.

Sempre Beppe Carletti, in merito al videoclip: “Questo video è interpretato da persone che vivono, cantano, ballano, suonano. Tutto ciò che ci è stato tolto deve tornarci ad appartenere. E sono le donne a dircelo, quelle che ci danno la vita in questo video ci insegnano ad amarla e ci danno la forza per viverla”

Venerdì 23 Aprile uscirà “SOLO ESSERI UMANI” il nuovo album di inediti dei NOMADI, per la prima volta su etichetta BMG e pubblicato in formato Vinile, CD e Digital Download.

Per mantenere la grande tradizione che la contraddistingue, la band più longeva della storia d’Italia ha organizzato un RADUNO VIRTUALE insieme a tutti i fan, nessuno escluso, che preordineranno l’album prima del 21 Aprile. Basterà inviare alla mail nomadi@nomadi.it la ricevuta di acquisto per poter trovare nella propria casella mail un invito all’evento esclusivo virtuale fissato al 22 Aprile insieme alla Band. Si ascolteranno in anteprima tutte le canzoni di “Solo Esseri Umani” e si brinderà insieme alla vita, all’amore e ai valori!

www.nomadi.it

Ecco la tracklist di SOLO ESSERI UMANI:

1 – Ogni cosa che vivrai

2 – Solo esseri umani

3 – Fidati di me

4 – Frasi nel fuoco

5 – Abbracciami ancora una volta

6 – Il segno del fuoriclasse

7 – C’eri anche tu

8 – Soffio Celeste

9 – Dalla parte del cuore

10 – Voci per cantare

11 – Solo esseri umani (Feat Enzo Iacchetti)

Disponibili entrambi a questo link:

https://BMGItaly.lnk.to/Nomadi_FrasiNelFuocoPR