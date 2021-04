I GRANDI BRAND DELLA MODA TORNANO A FARE SHOOTING FOTOGRAFICI

La Grande bellezza nella magia del porto canale

Cesenatico sempre più apprezzata dai grandi brand della moda per gli shooting fotografici delle loro nuove collezioni

Metti una location esclusiva (il B&B di Casadodici sul porto canale di Cesenatico), sei modelle da urlo, due brand emergenti (Gioselin e Olé Artist), un fotografo di sublime ricercatezza (Gianmaria Zanotti) ed ecco servito l’affresco della “grande bellezza”.

Aspettando il ritorno alla normalità, le grandi etichette della moda tornano, seppur nel rigoroso rispetto delle limitazioni, a pensare ai nuovi cataloghi.

E così, gradualmente, si riaccendono i riflettori degli shooting che – all’ordine del giorno in era pre-Covid – sono diventati ormai una rarità.

E per fotografare i capi delle loro nuove collezioni, i brand nazionali sempre più spesso stanno scegliendo Cesenatico dove trovano nuove suggestive location e, soprattutto, l’unicità di un paesaggio scenografico che, specie in zona porto, non ha eguali.

E così, domenica scorsa, i volti emergenti della moda italiana (Chiara Trincanato, Sara Mondin, Giorgia Alfieri, Aurora Nivellini, Vittoria Greco e la cesenate Alessandra Rumieri) si sono concessi per un’intera mattinata all’obiettivo raffinato di Gianmaria Zanotti che le ha fotografate per uno dei primi servizi fotografici di moda di questo 2021. Il risultato? Giudicate voi…