BASILICATA:PARTITE LE VACCINAZIONI ALLE PERSONE CON SINDROME DI DOWN

“Siamo partiti con le vaccinazioni delle persone con sindrome di down e i loro caregiver (previa compilazione di un’autocertificazione): oggi a Venosa, domani mattina a Potenza (dalle 9 presso la tenda Qatar) e nel pomeriggio a Matera (dalle 15 presso la tenda Qatar).

Il nostro impegno per i più fragili continua: dopo aver raggiunto tutti i 131 Comuni della Basilicata per la prima dose in favore degli Over 80, da martedì 6 Aprile alle ore 14:00 partirà la piattaforma Poste per la prenotazione per le categorie più fragili: sono oltre 50.000 lucani che devono avere la priorità.

Successivamente sarà il turno degli Over 70. La prenotazione sarà possibile inserendo esclusivamente codice fiscale e numero di tessera sanitaria al seguente link -> https://prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/ e al numero verde 800.00.99.66.

Da domani riceverete tutte le informazioni dettagliate, con video, grafiche e informazioni per prenotare, sulle categorie cosiddette più fragili, inserite nella piattaforma osservando scrupolosamente le indicazioni date dal Ministero della Salute.

La Basilicata si prende cura delle donne e degli uomini più a rischio. I numeri delle terapie intensive COVID, le più basse d’Italia, ci dicono che questa è la direzione giusta.

Grazie a tutti gli operatori sanitari, ai sindaci, alle associazioni e tutti i lucani che stanno partecipando a questo enorme sforzo collettivo. Vogliamo uscire dall’incubo della pandemia il più presto possibile”.

Lo afferma il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi