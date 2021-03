DENISE PIPITONE IN RUSSIA? SCIARELLI: TORNIAMO SUL CASO

“Sarebbe troppo bello, un regalo enorme”, dice Federica Sciarelli. “Vi racconto com’è andata. La segnalazione è nata quasi per caso, da una nostra telespettatrice che ha riferito che a Mosca c’è una giovane donna che ha la stessa età di Denise e che somiglia moltissimo a Piera Maggio. Noi stiamo con i piedi per terra, non vogliamo dare nessuna certezza, anche perché Piera ne ha viste e passate tante in questi anni. Le coincidenze temporali ci sono e anche una somiglianza tra la giovane e Piera. La bambina ‘russa’ venne trovata in un campo nel 2005”.

Potrebbe essere Denise Pipitone la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa, raccontando di essere stata rapita quando era piccola? A parlarne è Federica Sciarelli, conduttrice di “Chi l’ha visto?”, che oggi alle 21.20 su Rai3 mostrerà l’appello della ragazza.