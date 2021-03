Accessibilità dei contenuti web, Aidr e Lia sostengono la pubblica amministrazione

Il patrimonio della rete a beneficio di tutti, affinché il web sia davvero universale. L’associazione Aidr e la Fondazione Lia insieme con una serie di iniziative volte a promuovere la piena fruizione dei contenuti digitali.

In quest’ottica è stato introdotto il webinar gratuito sugli adempimenti relativi agli “Obiettivi annuali di accessibilità” rivolto alle pubbliche amministrazioni.

Il seminario online, che si è tenuto in questi giorni, ha registrato la partecipazione di dirigenti scolastici, funzionari di PA centrali e locali e di liberi professionisti.

Al centro dell’approfondimento le misure per la redazione e pubblicazione degli Obiettivi annuali di accessibilità, così come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012, art. 1, co. 2.

Grazie al supporto di un team di professionisti, sono stati affrontati i temi legati agli adempimenti previsti dalla normativa, nel rispetto delle linee guida Agid in materia di accessibilità, con particolare attenzione alle misure volte a garantire la fruizione dei siti da parte di utenti con disabilità visive, uditive e tattili. Il seminario on-line rientra nell’ambito dell’accordo stipulato nei mesi scorsi tra l’associazione Aidr e la Fondazione Lia.

I due enti no profit, da anni impegnati nella diffusione dei temi legati alla digitalizzazione e all’accessibilità in rete, cooperano in stretta sinergia con una serie di iniziative volte a rafforzare la piena fruizione degli strumenti del web.

“Abbiamo voluto inaugurare il ciclo di seminari di formazione sulla digitalizzazione con un evento dedicato ai temi dell’accessibilità – ha sottolineato il presidente dell’associazione Aidr Mauro Nicastri, perché siamo convinti che la rivoluzione digitale è reale solo se è a beneficio di tutti. Insieme a Fondazione Lia abbiamo intrapreso un percorso di collaborazione proficua, che sta riscuotendo grandissimo interesse, come la pubblicazione di una collana editoriale dedicata ai temi della digitalizzazione e disponibile gratuitamente sulla nostra piattaforma online (https://www.aidr.it/ebook/).

“La fondazione Lia – ha concluso il segretario generale Cristina Mussinelli, nasce con l’obiettivo di permettere a tutte le persone con disabilità visiva o difficoltà di lettura di scegliere come, quando e, soprattutto, cosa leggere, favorendone così l’integrazione sociale e la partecipazione attiva al mondo della cultura, della scuola e del lavoro. In quest’ottica acquista una valenza ancora maggiore, se possibile, la promozione di queste tematiche all’interno della pubblica amministrazione.”