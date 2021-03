Stellantis, Pepe (Lega): lo stabilimento di Melfi sia punta di diamante

“Le notizie di questi giorni, del prolungamento della cassa integrazione per gli operai dello stabilimento Stellantis di Melfi e del rischio che venga chiusa una linea di produzione, sono preoccupanti.

Lo stabilimento e i suoi operai devono avere stabilità e serenità, per cui la proprietà mantenga gli impegni presi e faccia in modo che il polo lucano sia la punta di diamante nel comparto dell’automotive, non solo nell’ambito della medesima proprietà, ma in Italia e a livello internazionale”.

Lo dice, in una nota, il senatore e capo del Dipartimento per il Mezzogiorno della Lega, Pasquale Pepe.

“Mi adopererò – aggiunge Pepe – per contribuire a promuovere un’azione sinergica tra Governo, Regione e azienda, affinché la forza lavoro possa recuperare fiducia negli scenari occupazionali futuri.

Il polo di Melfi è servito a porre le basi per il rilancio dei marchi Fiat e, successivamente, FCA, negli ultimi tre decenni.

È diventato il crocevia per la riconversione ecologica delle vetture, in una fase storica in cui l’attenzione all’ambiente è diventata prioritaria per le politiche di sviluppo dell’Unione Europea.

Insomma, Melfi è stata cruciale per il presente di Stellantis. Che debba esserlo anche in futuro, è un atto più che dovuto”.