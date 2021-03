BARDI: STELLANTIS “STABILIMENTO DI MELFI SIA QUELLO DI PUNTA DEL GRUPPO”

“La creazione di un grande gruppo multinazionale spero sia un’opportunità di crescita e non invece un pericolo per i lavoratori lucani.

Mi unisco ai sindacati Fim, Uilm, Fismic, Fiom e Uglm Basilicata: lo stabilimento Stellantis di Melfi è e deve continuare ad essere lo stabilimento di punta anche del nuovo gruppo.

In tal senso mi attiverò con il MISE, attraverso il Ministro Giorgetti, che è sempre stato molto disponibile nei confronti delle esigenze produttive e sicuramente comprenderà il ruolo strategico dello stabilimento di Melfi non solo per la Basilicata ma per tutto il Paese.

Al Presidente Draghi chiederò nelle prossime ore di interloquire presso la proprietà di Stellantis per avere garanzie a lungo termine su investimenti, capacità produttive e salvaguardia dei posti di lavoro”.

È quanto dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.