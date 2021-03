FIPAV Martedì si è svolta la prima seduta del neoeletto Consiglio Regionale

Si è svolta martedì pomeriggio la prima riunione del nuovo Consiglio Regionale FIPAV Basilicata. La seduta si è aperta con il saluto del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti Enzo Marranzini, eletto nell’Assemblea Nazionale dello scorso 7 marzo, al quale i nuovi consiglieri hanno voluto inviare un caloroso augurio di buon lavoro.

Da parte del Revisore nazionale l’impegno ad essere vicino alle necessità del territorio di provenienza e la reciproca promessa di una proficua collaborazione nei prossimi anni.

La riunione è poi proseguita con la nomina di Antonio Lopardo alla carica di Vice Presidente e di Antonella Brizzi a quella di Segretario.

Dopo aver approvato il bilancio consuntivo dell’esercizio 2020, il Consiglio ha effettuato una disamina dell’attuale situazione manifestando una grande preoccupazione per la scarsa disponibilità di palestre a beneficio delle società affiliate, situazione che se da un lato è accettabile per quanto riguarda i due capoluoghi, non si può dire lo stesso per il resto della regione dove in alcuni territori la situazione è critica.

Si è comunque deciso di pubblicare, a brevissima scadenza, le indizioni dei campionati di propria competenza, contestualmente ad una disamina di quali società, fra quelle che non lo hanno ancora fatto, siano effettivamente in grado di riprendere l’attività.

A conclusione della seduta si è deciso di avere incontri con maggiore frequenza rispetto alle normali consuetudini.

Salvatore Colucci

Addetto Stampa – FIPAV Basilicata