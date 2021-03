DOVE INIZIA IL PARADISO – IL 2021 DI CORONA È ALL’INSEGNA DELL’APERITIVO

Nell’ultimo anno le nostre vite sono cambiate, adattandosi a nuovi ritmi e nuovi spazi. Gran parte delle giornate si sono svolte in casa, lasciandoci così sognare tempi migliori in cui ricominciare a vivere all’aria aperta.

C’è però bisogno di continuare a trovare il proprio momento di relax, una fuga dalla quotidianità che si può ritrovare in tante cose, che siano un luogo fisico o più semplicemente una sensazione che ci allontana dallo stress.

Corona, brand di eccellenza di AB InBev, anche in questa stagione così particolare, invita tutti a disconnettersi dalla routine quotidiana per cercare il proprio angolo di paradiso, quel momento di relax capace di riconciliarci con tutto ovunque.

Una delle occasioni che sicuramente più si identifica in questo ideale di paradiso è l’aperitivo: è il momento di disconnessione per eccellenza per tutti gli italiani che, quando scatta la sua ora, staccano la spina dalla routine. L’aperitivo è ormai una tradizione e registra di anno in anno una crescita costante.

È anche una certezza che dall’Italia si espande all’estero, trasformandosi ovunque sempre più in sinonimo di relax.

Per questo, Corona celebra il momento dell’aperitivo allineandosi alla perfezione con il suo mood grazie alla sua freschezza, al gusto leggero e alla capacità di abbinarsi con proposte culinarie che, nelle loro mille sfaccettature da Nord a Sud, lo rendono davvero inimitabile.

È questo il fulcro della stagione 2021 di Corona, che sfocia anche nella campagna digital e tv intitolata Dove inizia il paradiso. Grazie a una programmazione dedicata su Facebook, Instagram e YouTube, lunga 7 mesi, Corona porterà online e sui social il suo aperitivo, coinvolgendo il pubblico nella celebrazione del proprio momento perfetto, tra brindisi, lime e tramonti che lo rendono davvero unico.

La creatività di Nachtlab Agency, la pianificazione è a cura di Vizeum. In tv, invece, Corona sarà on air fino ad ottobre con uno spot che racconta la ricerca del momento perfetto di relax: un luogo speciale, gli amici e una Corona con una fetta di lime.

Basta davvero poco per creare uno scenario simile, perché Corona c’è sempre – come recita il voice over che accompagna le immagini – dove inizia il paradiso, anche in questo momento particolare, in un contesto più digitale e casalingo. La campagna, con la creatività firmata da draftLine Europe e pianificazione a cura di Vizeum, sarà live su tutte le principali emittenti televisive con video da 15”.

Inoltre, Corona propone a tutti i suoi consumatori L’Aperitivo con Corona, un’iniziativa pensata per rendere il proprio aperitivo ancora più unico.

Tutti coloro che acquisteranno nella grande distribuzione i prodotti aderenti a L’Aperitivo con Corona, per un ammontare di 6,99 euro in un unico scontrino, possono registrare i propri dati sul sito setaperitivo.corona-extra.it per ricevere in regalo l’esclusivo setcontenente tagliere e apribottiglie Corona, perfetto per l’aperitivo.

L’operazione è valida da giovedì 25 marzo fino a giovedì 17 giugno 2021. Il regolamento completo è disponibile online.

#doveiniziailparadiso

#aperitivocorona

#corona