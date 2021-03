REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 24 marzo 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 23 marzo 2021

• Rionero in Vulture

Deceduti non Residenti n. 01

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

Non residenti ed in isolamento in altra Regione: n. 09

N. Regione/ Stato estero

1 Abruzzo

1 Campania

7 Puglia