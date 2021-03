Emergenza covid : Senise, tutti negativi i tamponi effettuati su estetisti , barbieri e parrucchieri

In data 21 marzo l’amministrazione comunale di Senise nella persona del Sindaco dott.Giuseppe Castronuovo e dell’assessore alla salute dott.Francesco Marranchiello in collaborazione con l’unità speciale USCO dell’ASP distretto di Senise ha organizzato uno screening con tamponi molecolari in modalità drive-in per la ricerca del Sars Cov-2 rivolto ad alcune categorie commerciali che rientrano nei servizi alla persona(estetisti,parrucchieri e barbieri).

Stamani è stato comunicato l’esito e tutti i tampini eseguiti sono risultati negativi.

Si raccomanda sempre a tutta la popolazione la massima attenzione, uscire soltanto quando è necessario per motivi di lavoro, salute e di lavoro, indossare sempre la mascherina, mantenere il distanziamento, evitare assembramenti ed igienizzare spesso le mani.