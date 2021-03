Riflettori puntati su Teresa Morone, scrittrice, blogger e tanto altro

Ritratto di un sogno è un lavoro letterario scritto dalla giovane Teresa Morone originaria di Guardia Sanframondi, fashion blogger molto nota non solo in Campania ma a livello Nazionale che ha raccontato il vero volto del sistema moda.

La giovane sannita ha ottenuto in poco tempo dall’uscita del suo scritto un inaspettato successo. Acclamata dalla critica e dai social per aver affrontato in un momento di forte crisi sociale dettato dalla Pandemia, un tema come quello della Moda e del Made in Italy, oggetto di una forte perdita economica e di posti di lavoro.

Con questo libro l’influencer è, inoltre, riuscita a dare una speranza ai tanti sogni delle nuove generazione con messaggi di ottimismo e di perseveranza lavorativa. Il libro è edito da SG MEDIA AGENCY (ROMA).

Un settore quello della Moda dove emergere è difficile e dove la vita è molto spesso scandita da sacrifici e da tanti anni di studio. Il libro, che utilizza l’espediente narrativo del testo autobiografico, apre una finestra su quella che è la dimensione psicologica e filosofica del sistema moda, che in Italia è fiore all’occhiello del Made in Italy. Un lavoro letterario che si è originato attraverso il prezioso strumento “dell’ascolto” – dichiara Teresa Morone blogger e autrice del libro – se ogni libro è un viaggio, allora questo volume rappresenta un cammino verso se stessi attraverso gli altri. Ritratto di un sogno insegna a credere ancora nella bellezza dei propri sogni e soprattutto a realizzarli. Sogni che però, poco hanno a che fare con uno schiocco di dita ma che si realizzano superando molte prove. Investendo il proprio tempo nello studio e nel lavoro, con grande spirito di sacrificio, proprio come hanno fatto le stiliste di cui racconto. La scrittrice dichiara: “I sogni vanno protetti e difesi. In un mondo in cui sembra tutto scontato, l’intuizione la perseveranza e la forza d’animo devono essere gli elementi guida della nostra vita”.