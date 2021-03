Latronico, quinta campagna di screening con tamponi rapidi

L’Amministrazione comunale di Latronico, in conformità alle indicazioni della Regione Basilicata e di concerto con l’ASP, ha previsto di organizzare una quinta campagna di screening del COVID-19 attraverso la somministrazione di tamponi antigenici rapidi, esaminati da personale qualificato in grado di comunicare direttamente l’esito del prelievo al paziente nell’arco di breve tempo.

Tale servizio sarà GRATUITO per i cittadini Latronichesi.

Nell’effettuazione dei tamponi verrà data priorità agli studenti delle scuole primarie e secondarie del territorio e ai lavoratori afferenti all’ambito scolastico (docenti, assistenti, collaboratori scolastici etc).

Resta inteso che sarà possibile anche per chi non rientra in tali categorie richiedere di essere sottoposto a tampone.

E’ possibile prenotare il proprio tampone rapido SOLO E SOLTANTO attraverso il modulo consultabile al link: https://forms.gle/nayHmCjZccsboMtLA

I tamponi saranno effettuati in data 20.03.2021 dalle ore 09:30 in modalità drive in presso il capannone comunale sito in loc. S.Antonio.