PERCHÉ LATRONICO IN ZONA ROSSA? Ecco le dichiarazioni del sindaco De Maria

Il sindaco di Latronico Fausto De Maria ha spiegato tramite la sua pagina Facebook il perchè della decisione del suo comune in zona rossa . ” Perché nelle valutazioni del dipartimento regionale della Sanità i parametri dell’ultima settimana sulla diffusione del virus nella nostra comunità sono alti insieme anche alla richiesta dei tamponi da eseguire. Voglio solo ricordare che quando feci diventare Latronico zona rossa autonomamente con delle ordinanze, anche forzate, avevamo all’inizio soltanto 11 positivi (Novembre 2020).

PERCHÉ NEGLI ALTRI COMUNi NEI GIORNI SCORSI AVENDO ANCHE PIÙ POSITIVI RISPETTO ALLA POPOLAZIONE NON È STATA MESSA ZONA ROSSA?

Perché finalmente la regione solo da ieri ha iniziato ad utilizzare questo metodo, e magari se si fosse utilizzato 20 giorni fa tutta la Basilicata non sarebbe diventata zona rossa fino a ieri. Peraltro proprio io fui a proporre questo metodo 15 giorni fa!

COSA SIGNIFICA AVERE ZONA ROSSA ADESSO A LATRONICO?

Prorogare le stesse regole dei giorni scorsi che erano già in vigore fino a Domenica 21/03

COME POSSIAMO USCIRNE?

Rispettando le regole che sono in vigore perché hanno la loro motivazione, spesso nel tracciamento dei contatti positivi ci si accorge nel non rispetto delle regole. E con il vaccino, anche su questo abbiamo dato il massimo nell’organizzazione per far vaccinare i nostri ottantenni.

Come sempre, mi sento tutta la responsabilità di proteggere la mia comunità, di far capire al massimo la pericolosità, perché soltanto chi ci è passato potrà spiegarvelo, e di aiutare anche tutti coloro che hanno difficoltà per le sofferenze economiche.

Non è facile decidere! Pensate che sabato nemmeno era arrivato l’annuncio della zona arancione in Basilicata, e già partivano le prime telefonate per chiedermi di non far aprire le scuole di ogni grado.

Giusto per farvi capire che ognuno vorrebbe una cosa e non ne vorrebbe un’altra, ma ripeto che adesso non è il momento di dividerci!

Evitiamo polemiche, e cerchiamo di essere uniti, e vicini soprattutto a chi in questo momento sta soffrendo!!!

Arriverà il momento di fare tutte le polemiche che vorremmo, magari in piazza, come facevamo più di un anno fa, parlarci in comitiva senza mascherina.

BISOGNA RESISTERE” !