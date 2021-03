BOLLETTINO TASK FORCE Covid-19 in Basilicata, dati allarmanti: + 38 ricoveri in due giorni negli Ospedali.

Eseguiti 675 tamponi nell’ultimo giorno, 67 nuovi casi e 37 guariti. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. In Basilicata, in due giorni, ricoveri aumentati di 38 unità. E’ un dato allarmante.

Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi 15 marzo

I RICOVERATO SONO 174, + 14 RISPETTO ALL’ULTIMO GIORNO – Al “San Carlo” di Potenza 33 nelle malattie infettive, 32 in pneumologia, 18 in medicina d’urgenza, 17 in medicina interna Covid, e 8 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 37 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia e 9 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 67 – 3 Accettura, 1 Anzi, 1 Bernalda, 1 Ferrandina, 11 Francavilla in Sinni, 1 Genzano di Lucania, 1 Irsina, 6 Matera, 3 Melfi, 1 Miglionico, 1 Montalbano Jonico, 1 Palazzo San Gervasio, 3 Pietragalla, 7 Pisticci, 9 Policoro, 2 Pomarico, 6 Potenza, 1 Rotondella, 7 Tursi, 1 laziale domiciliato a Potenza;

I GUARITI 37 – 1 Bernalda, 2 Lauria, 9 Matera (n. 1 domiciliato a Policoro), 2 Melfi, 3 Miglionico, 1 Montalbano Jonico, 1 Nova Siri, 2 Oppido Lucano, 10 Policoro, 1 Rionero in Vulture, 2 Stigliano, 1 Tolve, 1 Tursi (domiciliato a Policoro), 1 laziale domiciliato a Policoro;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 3.898 di cui 3.724 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 374 Mentre i guariti totali sono 12.789.