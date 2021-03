Campionato Serie D: arbitri e programma dei recuperi

Roma, 12 marzo 2021 – Il Dipartimento Interregionale, ottimizzando la sosta del Campionato precedentemente calendarizzata per la partecipazione della Rappresentativa U19 al Torneo di Viareggio poi posticipato dall’organizzazione, ha dedicato questo fine settimana alla disputa di ben venticinque recuperi.

Quattro partite si giocheranno sabato 13 marzo alle 14.30, si tratta di Borgosesia-Lavagnese (ore 15.00) e Saluzzo Fossano (A), Matese-Real Giulianova e Vastogirardi-Tolentino (F).

Le altre gare sono in programma domenica allo stesso orario tranne Pontdonnaz-Legnano al via alle 15.00.

Queste le partite rinviate per situazioni di quarantena in corso per casi positivi già accertati nei giorni precedenti o perché il numero di calciatori risultati positivi al test effettuato in settimana sono superiori a tre: a data da destinarsi Castelfidardo-Atletico Terme Fiuggi e Porto S. Elpidio-Montegiorgio, al 24 marzo Olympia Agnonese-Pineto.

Domenica 14 marzo alle 14.30 Sportitalia trasmetterà in diretta il recupero della 13^ giornata del girone I Fc Messina-Licata in programma sul campo dello stadio “Franco Scoglio-San Filippo”.

La gara sarà visibile sul canale 60 del digitale terrestre, in HD sul canale 560, in modalità HbbTV e streaming, su smartphone android e iphone scaricando l’app gratuita Sportitalia.

La telecronaca è affidata ad Orazio Accomando supportato dal commento tecnico di Raul Bertarelli.

Per chi si fosse perso l’appuntamento o volesse rivedersi la partita è disponibile on demand sul sito Sportitalia oppure scaricando l’app gratuita.

Il recupero della 15^ giornata del girone H Casarano-Sorrento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti e su quella del club pugliese.

Tutte le partite di questo turno saranno trasmesse in diretta streaming sui canali web e social ufficiali delle società

Le designazioni arbitrali

Girone A

Borgosesia-Lavagnese (Silvia Gasperotti di Rovereto), Saluzzo-Fossano (Mattia Mirri di Savona), Pontdonnaz-Legnano (Valentina Finzi di Foligno)

Girone B

Fanfulla-Real Calepina (Leonardo Di Mario di Ciampino), Vis Nova Giussano-Breno (Edoardo Papale di Torino)

Girone C

Arzignano-Campodarsego (Giacomo Casalini di Pontedera), Delta Porto Tolle-Cartigliano (Michele Pasculli di Como)

Girone D

Aglianese-Mezzolara (Domenico Leone di Barletta), Fiorenzuola-Marignanese (Maksym Frasynyak di Gallarate), Real Forte Querceta-Correggese (Enrico Eremitaggio di Ancona), Sasso Marconi-Sammaurese (Carlo Virgilio di Agrigento)

Girone E

Sinalunghese-S. Donato Tavarnelle (Nicolò Dorillo di Torino)

Girone F

Matese-Real Giulianova (Angelo Tomasi di Lecce), Vastogirardi-Tolentino (Stefano Arnaut di Padova), Campobasso-Recanatese (Vincenzo D’Ambrosio di Collegno)

Girone G

Giugliano-Sassari Latte Dolce (Valerio Bocchini di Roma 1), Latina-Monterosi (Fabio Rosario Luongo di Napoli), Vis Artena-Muravera (Domenico Castellone di Napoli)

Girone H

Casarano-Sorrento (Claudio Campobasso di Formia)[live Fb LND], Gravina-Brindisi Michele Molinaroli di Piacenza)[Studio 100], Portici-Taranto (Alessandro Negrelli di Finale Emilia)[Canale 85]

Girone I

Cittanovese-Castrovillari (Lorenzo Maccarini di Arezzo), Fc Messina-Licata (Kevin Bonacina di Bergamo)[Sportitalia], Roccella-Rotonda (Lucio Felice Angelillo di Nola), Biancavilla-Dattilo (Mario Picardi di Viareggio).