BANDO “FUCINA MADRE”, RACCOLTE DALL’APT MOLTE ADESIONI

Sono quasi settanta le adesioni pervenute in poco più di trenta giorni da parte di artigiani e designer per l’innovativo progetto integrato di promozione territoriale di APT Basilicata “Fucina Madre”. Lo rende noto l’ufficio stampa dell’Apt Basilicata.

“Un risultato eccellente – ha dichiarato il direttore generale dell’Agenzia di Promozione Territoriale, Antonio Nicoletti – un dato che conferma la credibilità di un progetto su cui tante energie abbiamo riposto perché incarna la vitalità di un intero settore produttivo che coniuga creatività, innovazione, sviluppo culturale, economico e turistico, e che merita un’iniziativa di rilancio strutturata.

È evidente che questo risultato ci carica ancor più di responsabilità ma è anche una iniezione di fiducia per tutti, perché significa che la nostra comunità è viva e crede nella ripresa che può e deve arrivare anche attraverso progetti partecipati come Fucina Madre”.

“Le adesioni pervenute ad APT – si legge in una nota dell’ente – arrivano da tutta la Basilicata e offrono una interessante mappa di luoghi, esperienze e realtà produttive tra cui emergono Matera e Potenza, ma anche il Vulture, o paesi e città di consolidata tradizione artigiana come Acerenza, Avigliano, e poi Salandra, Pisticci, Tursi, Maratea, e molti altri ancora.

Un quadro intergenerazionale che vede esperienze consolidate unite a quelle di tanti giovani designer e artigiani che Fucina Madre intende valorizzare con la creazione della piattaforma web dedicata, dove tutte le realtà produttive sono presentate a turisti e utenti della rete, l’organizzazione e realizzazione dell’Expo da tenersi a Matera a luglio con eventi collegati in altri luoghi della regione, oltre alla partecipazione in Italia e all’estero a design week, borse e fiere per la promozione del viaggio in Basilicata, nei luoghi di Fucina Madre”.

“Il risultato della manifestazione di interesse di APT – ha dichiarato l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Francesco Cupparo – conferma che l’indotto della creatività è vivo e partecipato e che su questo settore devono concentrarsi tutte le nostre attenzioni in una prospettiva di media e lunga durata.

In questo senso, Fucina Madre è un volàno fondamentale, un progetto innovativo capace di coinvolgere l’intero territorio e tutti i soggetti interessati, dalle associazioni datoriali, CNA, Confartigianato, Casartigiani – F.R.A.A.B., CLAAI Potenza, che ringraziamo per il contributo offerto per la promozione dell’iniziativa, ai Licei artistici di Potenza e Matera, all’Università, un’azione coordinata che punta al rilancio complessivo di questo settore, sia in ambito produttivo che turistico”.

Il 22 marzo sarà reso noto l’elenco completo dei partecipanti a Fucina Madre 2021 e da quel momento partirà la macchina organizzativa di APT Basilicata per dare avvio a tutte le attività previste.

Le informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia all’indirizzo https://www.basilicataturistica.it/fucina-madre-2021/