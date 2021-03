NO A DEPOSITO SCORIE, L’8/3 CONFERENZA STAMPA WEB DI BARDI E ROSA

Lunedì 8 marzo 2021, alle ore 10.30, il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e l’Assessore all’Ambiente e Energia Gianni Rosa terranno una conferenza stampa in videoconferenza per presentare il Documento Unico delle Osservazioni Tecnico – Scientifiche (DOTS) alla “Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee per la localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi”, con il quale la Giunta regionale ha espresso la propria “totale contrarietà alla proposta di localizzazione” del deposito in Basilicata.

All’incontro con i giornalisti sono stati invitati a partecipare gli assessori ed i consiglieri regionali, i rappresentanti degli enti locali interessati, dell’Anci, dell’Arpab, di ordini professionali, Unibas, Farbas, Cnr, Cgiam e degli uffici regionali che hanno contribuito all’elaborazione del documento.