Basilicata ancora rossa: Bardi chiede un incontro al Cts

POTENZA, 05 MAR – Il presidente della Regione, Vito Bardi, ha chiesto “un nuovo incontro urgente al Cts per verificare la possibilità, sulla base degli ultimi dati, di prendere decisioni diverse per Basilicata”, in zona rossa dallo scorso primo marzo. In sette giorni l’Rt puntuale della Basilicata è sceso da 1,51 a 1,16.

E nella bozza del monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute la regione è classificata a rischio moderato. Il governatore lucano oggi ha avuto un incontro in videoconferenza con i rappresentanti dell’Anci.

(ANSA)