8 marzo: Allende e Jebreal a #DonneNascoste di laFeltrinelli Dialoghi sul femminismo contemporaneo e speciali ritratti

ROMA, 04 MAR – Saranno Isabel Allende e Rula Jebreal le protagoniste, per la Giornata Internazionale delle Donne, dei Dialoghi su nuovo femminismo e parità di genere, aperti da Michela Murgia seguita da Amelie Nothomb, tra gli eventi dell’iniziativa #DonneNascoste di Librerie Feltrinelli .

Sui canali social di laFeltrinelli, il 7 marzo alle 17.00 la Allende dialogherà con Nadia Terranova a partire dal libro della scrittrice cilena ‘Donne dell’anima mia’ ( Feltrinelli).

L’ 8 marzo alle ore 18.30, Rula Jebreal, giornalista pluripremiata, scrittrice e docente universitaria, sarà ospite di Feltrinelli Live dove incontrerà il pubblico per dialogare a partire dal suo ultimo libro ‘Il cambiamento che meritiamo. Come le donne stanno tracciando la strada verso il futuro’ (Longanesi).

Interviene con lei la giornalista Tiziana Ferrario. Per partecipare all’incontro in streaming è necessario acquistare una copia, anche autografata, del suo libro in una delle 118 librerie Feltrinelli d’Italia oppure online sui siti di lafeltrinelli.it e IBS.it.

L’acquisto è legato a un codice numerico che consente di accedere alla piattaforma e partecipare all’evento virtuale, interagendo con la scrittrice.

Con #DonneNascoste, partito l’1 marzo, laFeltrinelli porta alla luce le storie di donne protagoniste di “rivoluzioni silenziose” attraverso speciali ritratti tratteggiati da scrittrici, sportive, artiste e influencer con 30 contributi video esclusivi.

Le pillole si possono trovare sui canali social di laFeltrinelli e sulla pagina speciale dedicata all’iniziativa online su lafeltrinelli.it e IBS.it.

Tra le voci che hanno collaborato all’iniziativa: Silvia Avallone, Gisella Laterza, Antonella Lattanzi, Andrea Marcolongo, Michela Murgia, Ornella Vanoni e Teresa Ciabatti, candidata all’edizione 2021 del Premio Strega con ‘Sembrava bellezza’ che restituisce un ricordo intimo e personale legato alla figura della giornalista, scrittrice e politica italiana Sandra Bonsanti.

La designer Chiara Alessi racconta il volto inedito della modista Luisa Spagnoli (1877-1935) e Giovanna Melandri, presidente del MAXXI di Roma, dedica il suo ritratto di #DonnaNascosta all’artista Maria Lai (1919-2013).

Proposto anche uno speciale Torneo di Libri sul canale Instagram di laFeltrinelli: il titolo che si è aggiudicato il primo posto, e che fino all’8 marzo verrà esposto in tutte le librerie della catena, è ‘Cime Tempestose’. (ANSA).